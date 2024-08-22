Для гасіння порома в порту "Кавказ" залучили пожежний потяг.

Російська влада підтвердила атаку на порт "Кавказ". Палав пором "Конро Трейдер", завантажений цистернами з паливом.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, про це заявив голова Темрюкського району Кубані. За його словами, під час удару на паромі було 30 цистерн з паливом.

Крім того, у момент атаки на судні перебувало 5 людей, їхня доля наразі невідома, пишуть ЗМІ з посиланням на екстрені служби. Для гасіння порома в порту "Кавказ" залучили пожежний потяг.

Як пише "ВЧК-ОГПУ" з посилання на оперативний штаб Кубані, пошкоджений пором затонув у порту "Кавказ".

Удар по порту "Кавказ" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вдень у четвер, 22 серпня, в окупованому росіянами Криму оголосили про ракетну небезпеку через загрозу атак. У військових частинах Севастополя увімкнули повітряну тривогу.

Водночас на Кубані було видно стовп диму. Кримські пабліки писали, що пожежа могла початися в районі порту "Кавказ" на Таманському півострові.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, також окупанти зупинили роботу морського громадського транспорту в Севастополі.

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