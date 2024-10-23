РФ залучила полк ракетників для боїв на Курщині: чому це резонансний крок

Ракетні війська стратегічного призначення Росії на початок року налічували близько 50 тисяч військовослужбовців.

Українські медіа повідомили, що Росія залучила стрілецький полк зі складу ракетних військ стратегічного призначення (РВСН) для ведення боїв на Курському напрямку. Присутність цих підрозділів "спалили" російські "волонтери", які почали збір ресурсів для їхнього забезпечення цього підрозділу.

Як пише Defense Express, ця новина викликає резонанс, оскільки йдеться про використання персоналу, що зазвичай відповідає за обслуговування одного з компонентів ядерної тріади Росії, у ролі звичайних піхотних підрозділів. Це може свідчити про критичний дефіцит живої сили у РФ, змушуючи залучати навіть стратегічні війська.

Однак важливо детальніше розібратися в ситуації, щоб уникнути поспішних висновків, як це було у випадку з повідомленнями про мобілізацію екіпажу авіаносця "Кузнєцов" для війни проти України.

Відео дня

За даними The Military Balance 2024, ракетні війська стратегічного призначення Росії на початок року налічували близько 50 тисяч військовослужбовців у складі трьох армій, що включають 12 ракетних дивізій та 38 полків. Кожен ракетний полк може мати до 9 мобільних пускових установок для міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М" або "Ярс", або 6-10 шахтних пускових установок.

Проте до складу РВСН входять не лише фахівці, що керують ракетами, а й спеціальні "протидиверсійні частини", які часто залишаються поза увагою. Самі росіяни неодноразово підтверджували існування таких підрозділів, оснащених, зокрема, бронемашинами БПДМ "Тайфун-М" на базі БТР-82А.

Варто зазначити, що інформація про участь підрозділів РВСН у бойових діях в Україні з'являлася ще восени 2022 року. Це свідчить, що залучення ракетників на Курському напрямку, ймовірно, є тимчасовим заходом через нестачу особового складу у військових силах РФ.

Ситуація в Курській області

У Курській області Російської Федерації ситуація змінюється щогодини, маленькі ділянки території постійно переходять "з рук у руки". Про це військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

20 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Курській області Росії українські Сили оборони й надалі тримають ситуацію під контролем.

Вас також можуть зацікавити новини: