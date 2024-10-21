Апостол розповів, що майже до кінця серпня операція на Курщині йшла гладко, ЗСУ вдалося набрати багато полонених, а зараз воювати стало важче.

На початку операції в Курській області ЗСУ мали простір для дій, оскільки там не було зосереджених сил противника і суцільної ешелонованої оборони, яка потребує важких зустрічних боїв.

Про це сказав Герой України, комбриг 95-ї ОДШБр Олег Апостол з позивним "Формоза" в інтерв’ю "Новинарні". Він зазначив, що завдяки такій ситуації, українські військові могли маневрувати, проводити рейдові дії, "розширятися вправо чи вліво – куди хочеш".

"Також потрібно відзначити роботу нашої авіації і ракетників. Якщо мені треба в якусь точку влупити – маєш. Якщо треба застосування "хаймарса" – теж без питань. Вони також зіграли свою роль. І те, що з’явилося в Україні і чого раніше не було – це застосування авіації: вона влучає в ціль з точністю до 2-3 м. Це дуже круто", - поділився військовий.

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Він додав, що по Курщині працюють переобладнані під іноземні бомби МіГи, Су.

Апостол розповів, що майже до кінця серпня операція на Курщині йшла гладко, українським військовим вдалося набрати багато полонених. "Зараз стоїмо, вже важче воювати. Щоб узяти якусь позицію, потрібно докласти набагато більше зусиль", - сказав військовий і додав, що вже вибудувалася і "в нас лінія оборони, і в них… Вже так сильно не повоюєш".

Апостол зазначив також, що в Курській області росіяни вже встигли окопатися.

Крім цього, "Формоза" розповів, скільки росіян вдалося знищити його бригаді. "Вбитими – більше сотні. Ми їх перемелюємо дуже добре. От вчора було 18 штурмових дій, з них 9 разів – це повітрянодесантні війська. Ми позицію жодну не втратили. Але уявіть, скільки ми їх перемололи", - підкреслив військовий.

"Наші десантники ліквідували командира полку 76-ї дивізії. І заступника комбрига 83-ї бригади. Влупили з FPV. Підтверджені", - додав комбриг 95-ї ОДШБр.

Ситуація в Курській області

У Курській області Російської Федерації ситуація змінюється щогодини, маленькі ділянки території постійно переходять "з рук у руки". Про це військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

20 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Курській області Росії українські Сили оборони й надалі тримають ситуацію під контролем.

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