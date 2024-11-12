За словами пресофіцерки 47 ОМБР, наразі окупанти активізувалися на Курському напрямку.

Поки що саме 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ не мала зіткнень з північнокорейськими військами в Курській області. Про це розповіла пресофіцерка бригади Анастасія Блищик в ефірі "Українського радіо".

За її словами, наразі бійці бригади воюють з російськими елітними військами, а саме зі 155-ю бригадою морської піхоти, 810-ю бригадою морської піхоти та 56-м десантно-штурмовим полком ЗС РФ.

"До речі, з ними ми вже зустрічалися, це було під час контрнаступу ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Тобто, сюди росіяни залучили елітні підрозділи і це добре. Якби ми зараз не були б тут і не розпочали дії саме на Курщині, то ці елітні війська продовжували б дії на Покровському напрямку (Донбас), на Курахівському напрямку (Донбас), або ж пішли в наступ на Запорізькому напрямку", - зазначила Блищик.

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Пресофіцерка наголосила, що наразі російські загарбники активізувалися на Курському напрямку, адже якщо до цього вони проводили лише піхотні штурмові дії, то наразі вони залучили колони техніки, які їдуть на штурм з десантом.

"Нині ми їх поки прекрасно знищуємо. Зараз говорять, що там великий наступ. Треба розуміти, що на будь-якій із ділянок фронту, де б ми не були, коли росіяни розпочинають великий наступ, Збройні сили України в обороні, і це прекрасна можливість ліквідувати якомога більше росіян. Бо знаєте, як вони масово відправляють просто на м'ясо своїх військових, це ідеальна можливість "обнулити" російські бригади. Тут до прикладу: колись ми були на Авдіївсько-Покровському напрямку, коли ми стояли в обороні стійко, тоді лише одна наша 47-ма бригада знищила понад 17 тисяч окупантів, тобто це чисельність 4-5 бригад, і спалили 400 одиниць російської техніки. Тому битва триває і розраховувати маємо лише на себе", - додала Блищик.

Курська операція - останні новини

Раніше іспанська газета El País повідомила, що в Курській області воюють найкращі бригади ЗСУ, проте це контрастує із використанням слабких та виснажених бригад, які постійно змушені відступати у Донецькій області.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула в Курську область десятки тисяч окупантів з найкращих частин.

"Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті", - наголосив він.

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