Український президент, вочевидь, робить ключову політичну ставку на Курську операцію, і це розуміють далеко не всі в Україні, йдеться у публікації.

Український Генштаб задіяв у Курській області свої найкращі і добре укомплектовані бригади. Це контрастує із використанням слабких та виснажених бригад, які постійно змушені відступати на Донбасі. Про це пише іспанська газета El País.

"На Сумщині настільки інтенсивний артилерійський вогонь, польоти авіації та рух бронетехніки, що це дивно порівняно зі слабкою позицією України в найгарячіших точках Донбасу. Опитані наприкінці жовтня в цьому районі військові запевняють, що якщо їм щось і потрібно, то більше зброї. Чисельність у них явно краща, ніж їхні бригади, які відступають на півдні Донеччини", – йдеться у публікації.

На нестачу солдатів у Курській операції ніхто не скаржиться: ротація бійців відбувається що 10 днів, а на початку було навіть що три дні, – розповідає український боєць. У цей же час на Донбасі, зокрема в районі Курахового, середній час перебування піхоти на лінії фронту становить 25 днів, заявили газеті представники чотирьох різних бригад.

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У боях на Курщині українські війська навіть ходять у наступи і часом мають нові територіальні здобутки, що є "немислимим" на фронті всередині України, додають автори публікації.

Саме на Курщині воюють механізовані та бронетанкові полки, оснащені західною технікою. Так, 47-ма механізована бригада, яка повністю оснащена зброєю НАТО та має добре навчений особовий склад, воює тут на американських танках "Абрамс" і БМП "Бредлі", які безпосередньо атакують позиції росіян.

"Вторгнення в Курську область – це особиста ставка президента Володимира Зеленського, і від успіху операції залежить не лише його політична доля, а й доля країни. Продемонструвати Росії, що вона вразлива і що її територія також знаходиться під загрозою, є одним із п’яти пунктів плану перемоги", – зазначає El País.

Разом з тим газета зауважує, що не всі в Україні розуміють необхідність проведення Курської операції у той момент, коли українським військам доводиться відступати на Донбасі.

"Можливо, у наших лідерів є якийсь великий секретний план, інакше я не розумію, чому наші найкращі бригади знаходяться на Курщині, а наша "оборона" в Україні розвалюється", – цитує газета українського генерала Дмитра Марченка, який днями повідомив про звільнення з армії.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російська армія розпочала активні штурмові дії на Курському напрямку з метою прорвати оборону ЗСУ. Втім, "м'ясні штурми" свідчать радше про непідготовленість росіян, які зазнають великих втрат у цих атаках.

Також ми розповідали, що російська армія впритул підійшла до Курахового на Донеччині і вже проривається на окраїни міста на техніці. Противник намагається зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, що ведуть до Курахового, прорвати оборону і дістатися околиць міста.

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