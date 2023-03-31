У Кремлі скептично сприйняли заяву Олександра Лукашенка.

Найвище керівництво Росії не поділяє погляди президента Білорусі Олександра Лукашенка, котрий заявив про необхідність припинити бойові дії в Україні. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що такий крок не дозволить Кремлю досягти своїх цілей.

Лукашенко додав, що припинення вогню повинно бути різким, без яких-небудь домовленостей між Україною та Росією. Після такого кроку, на думку білоруського диктатора, вже можна буде починати переговори щодо мирного врегулювання.

Однак у адміністрація Путіна чиновники мають іншу думку.

Відео дня

"Щодо України нічого не змінюється, "спеціальна військова операція" триває, тому що сьогодні це єдиний засіб для досягнення наших цілей", - передає слова Пєскова Reuters.

Речник також пояснив, чому режим припинення вогню наразі не є реальним. У всьому Пєсков звинуватив Київ, який на думку російського чиновника "діє лише за вказівками з гори".

"На даний момент (припинення вогню – ред.) є нездійсненними через небажання, а точніше, нездатність української сторони не підкорятися своїм наглядачам і командирам. Ці командири, як ми знаємо, не сидять у Києві і наполягають на тому, щоб війна тривала і надалі", - додав Пєсков.

Речник запевнив, що Росія готова до миру, однак наголосив, що лише на умовах Москви. У тому числі Київ повинен визнати анексовані росіянами українські території під владою РФ.

Нещодавні заяви щодо зупинки війни в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на прес-конференції 31 березня заявив, що потенційний контрнаступ України є дуже небезпечним. Він запропонував оголосити перемир’я і надалі врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом.

Володимир Зеленський 23 березня назвав п’ять ключових небезпек, які віддаляють Україну та Європу від завершення війни й досягнення миру. У тому числі це затягування західних партнерів щодо постачання літаків і далекобійних ракет Києву.

Також нещодавно про війну в Україні висловився і скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він заявив, що питання відправки миротворчих військ в Україну стає "все більш легітимним".

Вас також можуть зацікавити новини: