Партизани повідомили про нічні втрати ворога та вказали, що не зупиняться до повного знищення путінського режиму.

Партизани Легіону "Свобода Росії" в ніч на 5 червня "закошмарили" армію РФ дроном в районі КПП Шебекіно.

У Telegram бійці повідомили, що потужним ударом їм вдалося знищити 2 танка, 1 БМП-3 та 1 БРДМ ворога. Також вони показали ролик з палаючою технікою російських силовиків.

"Рухаємося далі до повного знищення режиму. Росія буде вільною!",- зазначили партизани в публікації.

Бої в Бєлгородській області - останні новини

Нагадаємо, що 4 червня партизана Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" (РДК) заявили, що заходять в передмістя Бєлгородської області в місто Шебекіно. Раніше вони пообіцяли звільнити свою країну від режиму Путіна та провели перші спецоперації 22 травня.

5 червня стало відомо, що партизани взяли в полон в районі Нової Таволжанки двох російських військових. Вони запросили губернатора Гладкова зустрітися з ними в обмін на солдатів РФ, однак той, спочатку погодившись приїхати та обізвавши партизан "вбивцями", так і не з'явився.

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