Сьогодні в районі Нової Таволжанки (Бєлгородська область) "в руки" до партизанів потрапили двоє солдатів РФ. Бійці Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" запросили губернатора на переговори.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков погодився на пропозицію партизанів Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" провести обмін полоненими.

Зазначимо, що сьогодні під час боїв у новій Таволжанці "в руки" до партизанів потрапили двоє солдатів РФ. Ймовірно, один з них поранений. Ополченці запропонували обміняти їх на коротку розмову з Гладковим в будівлі місцевої церкви.

У відповідь губернатор заявив: "Побачив звернення підліців, негідників, вбивць, фашистів, які нібито хочуть зустрічі зі мною, пропонуючи розмову на полонених", - вказав він у відеозверненні.

Він зазначив, що піде на цю умову, але лише в тому випадку, якщо полоненим збережуть життя. Також Гладков підтвердив, що партизани зайшли в нову Таволжанку та побажав їм смерті.

"Єдине, що зупиняє мене від переговорів з ними - це наші пацани, які знаходяться в їхніх руках. Швидше за все вони їх убили, як би важко мені це не було говорити, але якщо вони живі, то з 17 до 18:00 - МАП "Шебекіно". Гарантую безпеку. Все", - сказав він.

Пригожин покликав Зеленського на обмін в Бєлгородську область

Нагадаємо, що на тлі новин про перших військовополонених кадрових військових РФ "активність" проявив засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він повідомив, що якщо Гладков не приїде до партизанів, то він відправить туди свого заступника.

Також Пригожин "долучив" до цього питання президента Володимира Зеленського, пообіцявши, що сам приїде на обмін, якщо туди прибуде гарант України.

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