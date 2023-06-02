При цьому повідомлень про мародерів було чимало, але лише зараз з'явилося підтвердження.

Події у Бєлгородській області РФ розвиваються стрімко. У прикордонному Шебекіно, поблизу якого тривають бої, активізувалися мародери.

Як повідомляє місцевий паблік "Шепіт Шебекіно", інформація про мародерство у місті надходила неодноразово, а зараз з'явилося підтвердження.

"На відео видно розбиті (явно не осколками снаряда) двері до магазину "Лариса". У місті зараз більш-менш спокійно. Є правда задимлення від попередніх обстрілів, а в центрі міста посічені численні будинки", - йдеться у повідомленні.

Бої в Бєлгородській області РФ

Бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" регулярно прориваються на території РФ. В ОП прогнозували, що такі рейди під час українського контрнаступу відбуватимуться частіше.

Водночас аналітики ISW зауважували, що серйозних спроб встановити контроль над територією РФ під час цих рейдів бійці підрозділів, створених з російських добровольців, не здійснювали. В ГУР МО розповідали, що під час таких рейдів збирається важлива для української розвідки інформація.

Вчора в "РДК" оголосили, що розпочали "другий етап операції" на території Бєлгородської області, та повідомили про бойові дії в районі прикордонного населеного пункту Шебекіно, які, за повідомленнями підрозділу, тривають і сьогодні.

Вас також можуть зацікавити новини: