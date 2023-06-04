У районі Шебекіно йдуть бої.

Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус", що складаються з російських добровольців, які воюють на боці України, заявили, що з боями заходять в передмістя Шебекіно в прикордонній Бєлгородській області РФ.

"Заходимо! Передова штурмова група Легіону і РДК заходить в передмістя Шебекіно. Ми повертаємося додому", - написав Легіон в Telegram і опублікував відео, на якому, як передбачається, відображено пересування бійців на території поблизу прикордонного населеного пункту.

"Російський добровольчий корпус" уточнює, що йдуть бої.

"Знову на рідній землі! Передова штурмова група РДК і ЛСР заходить з боями в передмістя Шебекіно", – йдеться в повідомленні.

Ситуація в Бєлгородській області - що потрібно знати

Бійці з "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" на початку місяця заявили, що почався "другий етап" їхньої операції на території Росії. Військові зайшли в район прикордонного населеного пункту Шебекіно, в тому числі, з танками. Йшли бої.

3 червня ЛСР і РДК показали відео обстрілів району російською армією і запропонували місцевим жителям евакуацію в Україну. Того ж дня в РДК заявили, що армія РФ не контролює Шебекіно.

4 червня з'явилося відео, на якому показано, як бійці "викурюють" ворожу піхоту, що ховається по посадках.

Вас також можуть зацікавити новини: