Український Leopard витримав атаки восьми дронів, - Forbes

Спрацювала додаткова броня, яку встановили українські інженери під час модернізації танків.

Український танк Leopard 1A5, який Київ отримав від Данії, вистояв під час атаки восьми російських безпілотників, доводячи ефективність додаткової броні. Лише потім росіяни вивели його з ладу ударами ще трьома дронами, пише Forbes.

Російські війська поширили відео з цієї атаки, намагаючись продемонструвати успіх, однак результати навряд чи є приводом для гордості. Хоча втрата Leopard 1A5 є болючою для України, той факт, що машина витримала стільки ударів, свідчить про надійність додаткової броні.

40-тонний Leopard 1A5, оснащений 105-міліметровою гарматою, відомий своєю маневреністю та точністю. Однак його слабким місцем завжди була броня: базова товщина захисту становить лише 70 мм, що значно поступається більш сучасному Leopard 2A4.

Відео дня

Коли наприкінці 2023 року в Україну почали прибувати перші Leopard 1A5 з обіцяних 155 танків, українські інженери взялися за вдосконалення їхнього броньового захисту. Вони додали шари динамічної броні, яка вибухає при ударі, знижуючи ефективність вхідного снаряду, а також встановили екрани з антисіткою, які допомагають нейтралізувати дрони FPV.

Ці удосконалення довели свою ефективність: Leopard 1A5 вистояв до 11 атак безпілотників. Після численних влучень танк продовжував рухатися, поки нові удари остаточно не знерухомили його. Танк, ймовірно, вже не підлягає відновленню.

Інформації про долю екіпажу немає, але є підстави сподіватися на їхнє виживання. Аби зменшити ризик вибуху боєприпасів у башті, екіпажі зберігають більшість із 42 снарядів у корпусі танка. Такий підхід вимагає більше часу для перезарядки, але значно знижує ризики для життя. Один із користувачів мережі зазначив, що, попри тонку броню, він почувається "чудово" під час служби на Leopard 1A5.

Знищення цього танка стало восьмим підтвердженим випадком втрати Leopard 1A5 на полі бою. В українській армії залишилося близько 90 таких танків, ще 50–60 очікуються найближчим часом. Нові Leopard 1A5, найімовірніше, також будуть оснащені додатковим броньовим захистом, який продемонстрував свою ефективність.

Що відомо про Leopard 1 для України

Раніше УНІАН повідомляв, що зовсім нещодавно Німеччина передала новий пакет допомоги для України, в якому, зокрема, були присутні 15 танків Leopard 1 A5, а також 1 ЗРК IRIS-T SLM і 1 IRIS-T SLS, кілька пускових установок Patriot, Gepard і так далі.

Крім того, ЗСУ можуть отримати систему протиповітряної оборони Skyranger 35, яку зробили на базі Leopard 1. У Rheinmetall повідомили про подробиці.

Вас також можуть зацікавити новини: