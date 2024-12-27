Експерт Forbes заявив, що останніми місяцями ситуація сильно покращилася.

Німецькій промисловості знадобилося цілих 19 місяців (з липня 2023 року до початку вересня 2024 року), щоб поставити Україні перші 58 танків Leopard 1A5 зі 155 (!), які Німеччина зобов'язалася передати Україні. Їх спочатку необхідно було відремонтувати. Однак зараз проблема нестачі запчастин, найімовірніше, була вирішена, заявляє журналіст Девід Акс.

У своєму матеріалі для Forbes він пише, що Німеччина, Нідерланди та Бельгія почали нарощувати темпи. Якщо до вересня 2024 року Україна отримала 58 Leopard 1A5, то за останні кілька місяців було поставлено ще 45 танків зразка 1980-х років.

При цьому журналіст зазначає, що графік поставок має чимале значення.

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"Чотиримісний Leopard 1A5 стане танком західного виробництва з найбільшою кількістю в Україні, перевершивши 104 німецьких Leopard 2, 80 американських M-1 [Abrams] і жалюгідні 14 британських Challenger 2", - пише він.

Ба більше, український Генштаб, за його словами, вже розподілив Challenger 2, M-1 і Leopard 2 за відповідними бригадами. Leopard 1 - єдині західні танки, якими можна оснастити близько 12 нових бригад, сформованих в останні місяці. Акс підкреслює, що українська механізована бригада (МБр) зазвичай має у своєму складі один танковий батальйон із 31 танком.

Що відомо про танк Leopard 1

40-тонний "Леопард-1" 1980-х років випуску - не новий, але і не найстаріший танк на озброєнні України. І хоча він легкий і слабо броньований порівняно з Abrams, він може похвалитися надійною 105-міліметровою основною гарматою і точною системою управління вогнем EMES-18.

За словами Акса, Україна зробила все можливе, щоб пом'якшити головний недолік цього типу - тонку броню, додавши блоки активної броні і сітку для захисту від безпілотників.

Схоже, що це допомагає. Із 58 Leopard 1, отриманих українцями до початку вересня, тільки шість було знищено. Водночас очевидно, що українці неохоче відправляють такі танки на найнебезпечніші ділянки фронту. Для недавніх локальних контратак у Курській області українські бригади, за словами журналіста, зібрали свої деякі вцілілі Abrams і Leopard 2A6.

Що ще відомо про Leopard 1 для України

Раніше УНІАН повідомляв, що зовсім нещодавно Німеччина передала новий пакет допомоги для України, в якому, зокрема, були присутні 15 танків Leopard 1 A5, а також 1 ЗРК IRIS-T SLM і 1 IRIS-T SLS, кілька пускових установок Patriot, Gepard і так далі.

Крім того, ЗСУ можуть отримати систему протиповітряної оборони Skyranger 35, яку зробили на базі Leopard 1. У Rheinmetall повідомили про подробиці.

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