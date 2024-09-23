У Rheinmetall розраховують на замовлення щонайменше 10 таких машин для Сил оборони України.

Німецький концерн Rheinmetall провів захід Skyranger System Demonstration 2024, під час якого показав самохідну зенітку на базі танку Leopard 1. Його обладнали установкою Skyranger 35, пише польський портал ZBiAM.

Перша публічна демонстрація вогневих можливостей Skyranger 35 на Leopard 1 була не дуже вдалою. Один із вузлів пульта управління відмовив, але після заміни блоку, яка зайняла добу, стрільби таки провели.

Для створення цього зразка Rheinmetall використала шасі від Leopard 1A5BE. Башта ж є "безпілотною" – два члени екіпажу (командир та навідник) розміщуються в носовій частині корпусу. У саму башту вміщується боєзапас на 252 постріли, а ефективна дальність ведення вогню становить 4 кілометри.

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Представник німецького оборонного концерну зазначив, що цей зразок побудували, аби продемонструвати, що модуль Skyranger 35 можна адаптувати під різні типи шасі.

Крім того, цей зенітний танк створювався під можливі потреби Збройних сил України. У Rheinmetall розраховують на замовлення щонайменше 10 таких машин для Сил оборони, хоча ця розробка може продаватися й іншим країнам.

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Один із найбільших у світі виробників зброї Northrop Grumman Corporation налагодить випуск боєприпасів у Литві. Міністр оборони Лаурінас Кашчюнас очікує, що лінію запустять протягом року. Він зазначив, що боєприпаси будуть використовуватися для бойових машин піхоти.

Тим часом видання Forbes пише, що Україна має вражаючі досягнення у виробництві артилерії та снарядів до неї. З початку війни наша країна інвестувала у розвиток власних внутрішніх потужностей з виробництва 155-мм артилерійських снарядів, оскільки запаси радянського 152 калібру швидко вичерпувалися. Але боєприпаси марні без самих гармат, тож Україна докладає зусиль, щоб зменшити свою залежність від західних гаубиць.

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