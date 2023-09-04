Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов переконаний, що смерть Пригожина - це не робота ФСБ.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин дійсно помер, проте його ліквідація не входила в плани Путіна.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, зазначивши що смерть Пригожина - це не робота ФСБ, оскілки там зовсім інші методи ліквідації.

"Вважаю, що він загинув. А організатором його ліквідації був міністр оборони РФ Сергій Шойгу, тому що для збиття літака були залучені ракети. Пригожин зробив заколот проти Шойгу, він на нього наїхав, а Шойгу по-пацанськи відповів. Згідно з бандитською логікою, таке розв’язання конфлікту є нормальним. Смерть Пригожина - це не робота ФСБ, бо в неї немає ракет, там інші методи ліквідації. Також маю певні сумніви, що Путін був в курсі ліквідації Пригожина", - заявив Пономарьов.

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При цому, на думку ексдепутата Держдуми, демонстративне знищення Пригожина не входило до планів Путіна і не було потрібне агресору.

"Малоймовірно, що знищення Пригожина - це робота путінського ФСБ. Ними були б залучені інші методи ліквідації - отруєння, а, можливо, Пригожина змія покусала би в Африці, мовляв, нещасний випадок", - заявив Пономарьов.

"Президенту Росії був не вигідний такий варіант, таке демонстративне знищення. Також в Путіна було багато різних планів щодо Пригожина. Зокрема, Пригожин з "вагнерівцями" мав створювати загрозу для Польщі й Литви, а тепер цей важливий козир тиску зник. Також Пригожин мав створювати загрозу нападу на Україну з території Білорусі. Крім того, на особистих зобов’язаннях Пригожина будувалися відносини з Африкою. Тепер виникає питання, хто цим напрямком займатиметься", - зазначив Пономарьов.

На його думку, тепер зеків, які були в ПВК "Вагнер", ймовірно, будуть розпускати, бо ними вкрай складно керувати.

"Ще один момент – зникає найбільш спроможна боєздатна частина російської армії. Для України це чудово, але я не впевнений, що Путін був в цьому зацікавлений. Тепер зеків, які були в ПВК "Вагнер", ймовірно, будуть розпускати, бо це складний для керування контингент. А військових "вагнерівців", розпорошуватимуть, щоб вони не були одним підрозділом", - наголосив експерт.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися тут.

Ліквідація Пригожина

23 серпня 2023 року в Тверській області (РФ) розбився літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Всі, хто були на борту загинули.

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, керівник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин дійсно був ліквідований російською владою.

Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Петербурзі поруч з його батьком. На похоронах було близько 30 осіб і не було людей у військовій формі.

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