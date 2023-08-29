Похорон пройшов у присутності його найближчих друзів.

У вівторок, 29 серпня, у Санкт-Петербурзі поховали загиблого 23 серпня внаслідок авіакатастрофи ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, повідомляє його прес-служба.

"Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося у закритому форматі. Бажаючі попрощатися можуть відвідати Порохівський цвинтар [у Красногвардійському районі Санкт-Петербурга]", - йдеться у повідомленні.

Видання "Дождь" нагадує, що Пригожина нагороджено зіркою Героя Росії. Героїв Росії зазвичай ховають із військовими почестями (з почесним ескортом, прапором, оркестром і несенням орденів) на федеральному військовому кладовищі.

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Пропагандистське агентство РИА Новини з посиланням на джерело в оточенні загиблого ватажка ПВК стверджує, що похорон Пригожина пройшов, згідно з побажанням його родичів, лише у присутності його найближчих друзів.

Похорон Пригожина

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков анонсував, що Володимир Путін не буде присутнім на похороні ватажка ПВК "Вагнер" та свого донедавна вірного соратника Євгена Пригожина.

Проігнорувала прощання та російська еліта. За інформацією ЗМІ, сьогодні до Санкт-Петербурга прилетіла обмежена кількість приватних бізнес-джетів.

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