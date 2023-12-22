За словами секретаря РНБО, "полювання" на російські винищувачі-бомбардувальники тривало довгий проміжок часу.

"Полювання" на російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, що створювали проблеми для Збройних сил України на південному напрямку, велося протягом тривалого часу. Про це в ефірі Українського радіо розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, в РНБО одразу отримали звіт про ліквідацію російських літаків завдяки зусиллям українськї протиповітряної оборони.

"Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу. Тому що ці літаки заважали і робили небезпеку для наших воїнів. І я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат", - підкреслив Данілов.

Знищення трьох російських СУ-34

Опівдні у п'ятницю, 22 листопада росіяни втратили одразу три винищувача-бомбардувальника Су-34 на півдні України. Про це розповів командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, серія дописів під рубрикою "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продовжується. Між тим на шматку одного із "Шахедів", збитого українськоою ППО в ніч на 22 грудня, залишилося письмове послання від окупантів: "сDохните сYки".

"Чудова ідея! Ось вам наша відповідь!", - сказав Олещук.

Пізніше у Повітряних силах прокоментували знищення трьох ворожих Су-34. Там зазначили, що операцію спланував командувач Повітряних сил. При цьому таких літаків у ворога десятки і вони продовжують їх виготовляти.

Вас також можуть зацікавити новини: