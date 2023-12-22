В Повітряних силах кажуть, що це була ідея самих окупантів.

Сьогодні опівдні на Південному напрямку російські загарбники втратили три винищувача-бомбардувальника Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що серія дописів під рубрикою "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продовжується. За словами Олещука, на шматку одного із "Шахедів", збитого українськоою ППО в ніч на 22 грудня залишилося письмове послання від окупантів: "сDохните сYки".

"Чудова ідея! Ось вам наша відповідь!", - зазначив Олещук, повідомляючи про "відмінусовані" російські літаки.

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Олещук не уточнив, чи були ці Су-34 збиті в повітрі, чи вражені на аеродромі, але подякував усім "за бойову роботу".

Атака дронів 22 грудня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на сьогодні, 22 грудня, ворог вчергове атакував Україну, застосувавши 28 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БПЛА знищено.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни запустили безпілотники з таких районів - російський Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Чауда (Крим). 24 БПЛА знищені у межах Київської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей.

Зокрема, окупанти атакували Київ безпілотниками. У Соломʼянському, Дарницькому та Голосіївському районах впали уламки безпілотників, пошкоджено будівлі, зокрема, житловий багатоповерховий будинок.

На півдні України внаслідок атаки дронами є влучання, сталися руйнування та пожежі. На Миколаївщині на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. На Одещині ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Втім, уламками збитого БпЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства.

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