Остаточне рішення має ухвалити парламент України.

Мобілізація необхідна і найближчим часом буде знайдено рішення щодо цього питання. Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на чотирьох крайніх засіданнях Ставки верховного головнокомандувача піднімалося питання про необхідність мобілізації і кожен раз президент України Володимир Зеленський ставив "питання про справедливість". "Щоб у нас не було явищ, коли одні зараз захищають країну, а інші перебувають в інших точках планети, відпочивають на курортах, включно з представниками влади. В даному випадку 100% на тому, на чому наполягає президент, – це, перш за все, справедливість", – додав Данілов.

Він розповів, що Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України пропонують "своє бачення", але остаточне рішення щодо мобілізації 500 тисяч громадян має ухвалити парламент України. "Непроста дискусія. Цифри, які називаються, вони дійсно потрібні, на задум наших військових для нашої безпеки. Але йдеться не про ситуацію сьогодні на сьогодні, а про те, що за певний період часу, ймовірно, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни", – додав Данілов. При цьому додав, що потрібно буде підготувати мобілізованих і вони мають чітко розуміти на які терміни вони йдуть і коли в них будуть відпустки та ротація.

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"Саме про це є дискусії на Ставці. Думаю, що найближчим часом ми з вами знайдемо відповідь на це питання", – зазначив Данілов.

Додаткова мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, днями на прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що військові ворять про необхідність мобілізувати до Сил оборони до 500 тисяч осіб.

Військовий аналітик, майор запасу НГУ Олексій Гетьман сказав, що Україна здатна мобілізувати 500 тисяч осіб навіть упродовж трьох місяців. За його словами, важливо припинити розмови про те, хоче воювати людина чи ні. Гетьман наголосив, що жодна країна ще не виграла війну, спираючись тільки на добровольців.

Він зазначив, що мобілізаційна спроможність в Україні декілька мільйонів людей.

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