Україну продовжать підтримувати союзники, підкреслив очільник Альянсу.

Звільнення Збройними силами України Лимана Донецької області свідчить про те, що українські воїни здатні відтіснити російських загарбників завдяки своїм навичкам та хоробрості й сучасній зброї від союзників.

Союзники продовжать підтримувати українську державу, розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг під час інтерв'ю американському телеканалу NBC.

За його словами, Україна продовжить отримувати від союзників економічну й політичну підтримку, а також військове обладнання. Столтенберг додав, що така підтримка є найкращим способом допомогти Києву звільнити захоплені ворогом території.

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"…ми бачили, що вони (ЗСУ - Ред.) змогли взяти нове місто, Лиман, і це показує, що українці домагаються прогресу, здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, хоробрості, навичкам, але, звісно, і завдяки сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники", - заявив генсек.

Контрнаступ ЗСУ та успіхи в різних областях - важливі новини

Армія України пішла у контрнаступ наприкінці серпня. 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область була звільнена.

Пізніше з'явилася інформація, що бійці почали визволяти Луганську область, і загарбники опинилися в оточенні у Лимані.

2 жовтня стало відомо про звільнення й зачищення Лимана від окупантів.

Генштабу ЗСУ повідомляв, що станом на 2 число на нашій землі вже знищили близько 60 110 супротивників та, зокрема, 2 377 ворожих танків.

Довідка УНІАН. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Заходу, зокрема, США й держави-члени Євросоюзу почали активно допомагати українській армії.

США вже надали нашій державі високоточне озброєння, у тому числі реактивні артилерійські системи HIMARS. 2 жовтня стало відомо, що Німеччина, Данія, та Норвегія заплатять за виробництво для України самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

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