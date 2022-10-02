Вчора, 1 жовтня, стало відомо, що українські війська увійшли до міста.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 12:30 Лиман на Донеччині зачищено повністю.

Про це глава держава повідомив у Telegram-каналі.

"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю", - зазначив президент.

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Зеленський подякував українським військовим за звільнення міста.

Звільнення Лиману: основні подробиці

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 жовтня підтвердив, що український прапор уже майоріє в Лимані Донецької області, однак у місті ще тривають бої. Він також анонсував звільнення інших населених пунктів на Донбасі протягом наступного тижня.

На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, після Лиману ВСУ звільнять Кремінну. А далі війська можуть рушити в бік "трикутника" міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.

У Пентагоні відзначили важливість деокупації Лиману. Як повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін, місто розташовувалося поперек ліній постачання, які рашисти використовували для перекидання військ і техніки на південь і захід. Відсутність цих маршрутів створить складнощі для ворога.

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