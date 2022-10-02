Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 12:30 Лиман на Донеччині зачищено повністю.
Про це глава держава повідомив у Telegram-каналі.
"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю", - зазначив президент.
Зеленський подякував українським військовим за звільнення міста.
Звільнення Лиману: основні подробиці
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 жовтня підтвердив, що український прапор уже майоріє в Лимані Донецької області, однак у місті ще тривають бої. Він також анонсував звільнення інших населених пунктів на Донбасі протягом наступного тижня.
На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, після Лиману ВСУ звільнять Кремінну. А далі війська можуть рушити в бік "трикутника" міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.
У Пентагоні відзначили важливість деокупації Лиману. Як повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін, місто розташовувалося поперек ліній постачання, які рашисти використовували для перекидання військ і техніки на південь і захід. Відсутність цих маршрутів створить складнощі для ворога.