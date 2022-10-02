Йдеться про 16 словацьких САУ, поставки яких почнуться вже в 2023 році.

Данія, Словаччина, Норвегія та Німеччина підписали лист про намір спільно зробити фінансовий внесок для виробництва і передачі Україні словацьких самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana 2.

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Данії, передає "Європейська правда".

Країни погодилися зробити внесок на загальну суму близько 685 млн крон (близько 92 млн євро). З них Данія внесе 230 млн крон (30,9 млн євро).

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"Цією пожертвою Данія ще раз допомагає надати важливе обладнання Україні. Війна в Україні, на жаль, буде затяжною. Тому дуже важливо, щоб ми також підтримували боротьбу українців за свободу в довгостроковій перспективі", - заявив міністр оборони Мортен Бьодсков.

Крім того, уряд Данії отримав підтримку парламенту на додатковий пакет пожертвувань Україні в розмірі 1,1 млрд данських крон (148 млн євро). Ці кошти допоможуть забезпечити постачання обладнання та озброєння для України.

"Багато країн уже надали великі суми, і загальна сума пожертвувань Данії на озброєння і військові потреби зараз становить майже 3,8 млрд данських крон. Але необхідні більш довгострокові та постійні внески. Тому важливо, що сьогодні ми можемо представити нашу спільну угоду про фінансування великої кількості САУ Zuzana-2", - сказав Бьодсков.

Агентство Reuters, посилаючись на інформацію міністерства оборони Німеччини, повідомляє, що йдеться про 16 словацьких САУ, а їх поставки почнуться вже в 2023 році.

Що таке САУ Zuzana 2

САУ Zuzana 2 є модернізацією попередньої версії Zuzana калібру 155 мм.

Артустановка завдяки стволу довжиною 52 калібру здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа САУ здатна розвертатися на всі 360 градусів. Для її обслуговування необхідно три людини, в той час як в минулій модифікації - чотири.

Крім цього, гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет влучають в одну ціль одночасно.

Допомога Словаччини

31 травня під час візиту до Києва президент Словаччини Зузана Чапутова повідомила про постачання Україні гаубиць Zuzana. Виступаючи на засіданні Верховної Ради, вона зазначила, що окупантів з України "не виженуть наші пакети з ліками і продуктами", потрібна військова техніка і спорядження.

У червні стало відомо, що Словаччина відклала передачу гаубиць своїй армії, щоб швидше відправити їх на фронт в Україну.

13 серпня Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

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