За словами командувача Повітряних сил ЗСУ, зараз українська сторона займається підготовкою злітно-посадкових смуг.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що винищувачі F-16 раніше вже прилітали і сідали в Україні на аеродромах під час навчань.

Про це Олещук сказав в ефірі інформаційного марафону. "Літак F-16 був в Україні. Він сідав на наших аеродромах. Ми проводили спільне навчання з пілотами F-16. Відповідно, у нас є досвід експлуатації літака F-16. Я думаю, це суттєве", - сказав Олещук.

Він зауважив, що дехто маніпулює, що у винищувачів F-16 "досить слабка передня стійка" і через це літаки "будуть нездатними сідати на аеродром".

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"Я нещодавно був у Швеції і професійному пілоту JAS 39 Gripen поставив просте питання, бо передня стійка JAS 39 Gripen така ж сама як і в F-16, і отримав відповідь, що вона досить потужна і стійка, і не буде проблем, щоб цей літак, як і F-16, сідав і злітав на вашому аеродромі", - повідомив Олещук.

За його словами, робота з підготовки українських злітно-посадкових смуг вже ведеться, зокрема, здійснюється комплекс заходів. "Ми проводимо відповідну реконструкцію. Ми покращуємо покриття і інфраструктуру аеродрому. Ми будуємо нові захисні споруди. І я думаю, що з моментом набуття Україною літаків, ми зможемо їх прийняти в Україні", - наголосив Олещук.

Окремо він сказав, що для обслуговування одного літака потрібно залучити багато людей. "Немає різниці, скільки на аеродромі буде цих літаків. Буде один або 32. Їх потрібно буде обслуговувати, і для цього відповідний персонал підбирається", - сказав Олещук.

Надання F-16 Україні - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, Україна отримає американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів ЗСУ на цих західних літаках.

19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що навчання українських пілотів на F-16 "вже розпочалися", але постачання винищувачів почнеться після комплексної підготовки льотчиків і технічного персоналу.

Данія і Нідерланди офіційно підтвердили отримання від США схвалення на поставку літаків F-16 Україні.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна наполягатиме на передачі Швецією винищувачів Gripen.

Україна розглядає можливість отримання чотирьох типів багатоцільових винищувачів західного виробництва. Це американські F-16, шведські Gripen, французькі Rafale і ще британські Eurofighter Typhoon.

До отримання Україною літаків західного виробництва залишається кілька кроків - тестування можливостей українських пілотів на цих літаках, тренування і політична згода.

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