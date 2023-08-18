Держсекретар США Ентоні Блінкен вже надіслав лист колегам у Європі.

Україна отримає американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів ЗСУ на цих західних літаках.

"Те, що ми зробили цього тижня, офіційно оформлено в листі від секретаря Блінкена до його колег у Європі, що після завершення цього навчання Сполучені Штати будуть готові в консультаціях з Конгресом схвалити передачу третьою стороною літаків F 16 Україні", - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, якого цитує The Guardian.

Передача Україні F-16

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними The Washington Post, перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 влітку 2024 року. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що F-16 зможуть стати на захист України лише наступного 2024 року.

Відео дня

Вчора ЗМІ повідомили, що США схвалили відправку Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Сьогодні Данія і Нідерланди офіційно підтвердили отримання від США схвалення на поставку літаків F-16 Україні.

Днями Румунія підтвердила участь у підготовці українських пілотів на F-16. Там буде створено регіональний центр. Штати також заявили, що відкриті для навчання українських пілотів роботі з винищувачами F-16 на своїй території.

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