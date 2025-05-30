'Взяти максимум, перш ніж зброя замовкне': РФ вже почала літній наступ, - NYT

Можливості Росії для масштабної окупації залишаються обмеженими — ресурси не безмежні, хоча Кремль і нарощує виробництво зброї.

Росія різко активізувала військові дії на українському фронті, демонструючи найшвидші темпи просування цього року та здійснюючи рекордні ракетно-дронові обстріли. Кремль, схоже, вже розпочав літній наступ, хоча офіційно цього не визнав, пише The New York Times.

Військові аналітики підтверджують: Москва розгорнула масштабну наступальну кампанію — попри те, що паралельно відновилися перші прямі мирні переговори з Україною з 2022 року. Удар по Сумщині відкрив новий північний фронт, а на сході, в районі Донбасу, Росія повільно, але впевнено просувається вперед, попри великі втрати з обох боків.

За словами аналітиків, РФ використала зимове затишшя для накопичення техніки, оновлення тактики й збільшення виробництва безпілотників. Лише минулого тижня росіяни атакували українські міста сотнями дронів і ракет, здійснивши найбільший комбінований удар з початку повномасштабного вторгнення. Частина боєприпасів прорвала українську ППО, завдавши шкоди промисловим і цивільним об’єктам.

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Хоча Кремль не заявляє прямо про початок нового етапу наступу, Володимир Путін говорить про створення "буферної зони" для захисту Росії від українських обстрілів. При цьому він знову натякнув, що війна триватиме доти, доки не буде "усунено корінні причини конфлікту" — тобто до капітуляції України на умовах Москви.

Переговори під загрозою

На цьому тлі поновлення мирних переговорів, зокрема в Стамбулі, виглядає суперечливо. Аналітики RAND і низка європейських експертів кажуть, що Кремль використовує наступ не лише як інструмент тиску, а й для здобуття переваги до потенційної паузи в бойових діях. Водночас Київ і ЄС переконані: Путін не зацікавлений у дипломатичному врегулюванні, а прагне перемоги у війні.

Вторгнення на Сумщину, як вважають аналітики, вже залучило тисячі українських військових, обмежуючи можливості для оборони Донбасу. При цьому можливості Росії для масштабної окупації залишаються обмеженими — ресурси не безмежні, хоча Кремль і нарощує виробництво зброї.

За словами політолога Семюела Чарапа, нинішня ескалація — це типовий приклад "воювати і говорити":

"Росія намагається взяти максимум на полі бою, перш ніж зброя замовкне".

Літній наступ РФ - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія готує масштабне загострення на фронті влітку 2025 року. Основні удари очікуються в районі Костянтинівки та Покровська на Донеччині.

Президент України Володимир Зеленський розкрив цілі літнього наступу РФ. Він зазначив, що росіяни накопичують сили на Сумському напрямку і не змінюють цілей щодо наступальних дій на сході і півдні України.

Як пише CNN, у травні Росія різко активізувала масовані ракетні й дронові атаки по всій території України, паралельно ведучи наступальні дії вздовж лінії фронту — від Сумщини до Запоріжжя. Київ відповідає "стіною дронів".

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