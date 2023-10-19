Російські військові несуть втрати, але продовжують вбивати мирних жителів та цілять по житлових кварталах.

На південному напрямку, де місцеві жителі потерпають від терору російських загарбників, підрозділи ЗСУ за добу ліквідували майже півсотні окупантів та багато ворожої техніки. Про це повідомила пресслужба Сил оборони Півдня України.

"Ворог продовжує терор мирного населення, а Сили оборони ведуть бойову роботу із знищення ворога та його потенціалу: вибиваємо їх з вогневих позицій, знищуємо техніку та логістику, пункти управління та боєпостачання," - наголосили у пресслужбі.

Зокрема, за минулу добу ліквідовано 47 окупантів. Знищено два танки противника, реактивну система залпового вогню "Град", шість гармат, дев’ять одиниць автобронетехніки та три човни. Також знищено польовий пункт боєпостачання, пункт управління БпЛА "Орлан-30" та два спостережні пункти російських загарбників.

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Зазначається, що наразі корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 10 одиниць, з них 9 - в Чорному морі та один - в Азовському. Ракетоносії зараз заведено до пунктів базування.

Водночас противник протягом доби 5 разів застосував авіацію, спрямувавши 19 керованих авіабомб по Бериславському району - бомбив Ольгівку, Козацьке, Веселе. Пошкоджено близько 30 приватних будинків. Також вночі з літаків тактичної авіації ракету Х-59 було випущено по Криворіжжю, але сили ППО її влучно знищили.

Ворог продовжує застосовувати ударні дрони різних типів: три FPV-дрони було запущено на Херсонщині та три БпЛА типу "Shahed-131/136" - по Миколаївщині. Два "Шахеди" збито силами ППО, але уламками одного з БпЛА пошкоджено складську будівлю на сільгоспоб'єкті, що не експлуатується. Ще один безпілотник влучив в околицю населеного пункту.

Також російська армія не припиняє скиди з дронів осколкових боєприпасів по населених пунктах правобережжя - за минулу добу зафіксовано три таких випадки.

Окрім того, ворог здійснив понад 70 артилерійських обстрілів з використанням близько 460 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсонщини і Куцурубської громади Миколаївщини. Внаслідок обстрілів поранено 4 цивільних, пошкоджено 3 приватні будинки та гараж.

За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 105 обстрілів правобережжя Херсонщини, випустивши 580 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. Тільки по Херсону ворог випустив 23 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу та парку у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення", - розповів посадовець.

Зокрема, внаслідок удару по мікрорайону Острів (Херсон) постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами. Ще один "приліт" був по населеному пункту Ольгієвка - травмовано 47-річного чоловіка.

"П’ять ударів авіаударів прийшлося по Козацькому", - додав Прокудін.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, вчора у Миколаївській області в результаті удару загинули двоє людей. Їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування. Ще одна людина травмована.

У Силах оборони півдня кажуть, що загалом оперативна обстановка у зоні відповідальності цих підрозділів ЗСУ залишається напруженою. Однак ознак формування наступальних угруповань з боку РФ наразі не виявлено, триває контрбатарейна боротьба, маневри доступними силами та засобами.

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