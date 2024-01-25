На його думку, росіяни не відмовились від ідеї використання теми військовополонених проти української влади і будуть постійно запускати нові інформаційні кампанії проти нашої держави.

Немає жодних ознак того, що на борту літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області Росії, могли бути десятки людей, як заявляють в РФ. Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він підтвердив, що вчора мав відбутися обмін полоненими з РФ. Представники його інституцій виїжджали на призначене для обміну місце. Лубінець підкреслив, що згідно з Женевською конвенцією, до моменту, коли військовополонені через процес обміну повертаються на свою батьківщину, до того часу вся відповідальність лежить на стороні тримання.

"Отже, в нашому випадку, навіть якщо планувався цей обмін, Російська Федерація повинна була повідомити представників МКЧХ, що вони будуть транспортувати військовополонених. І таким чином робиться ця юридична робота, щоб забезпечити гідні умови транспортування, а також безпеку під час цього маршруту логістичного", - зауважив омбудсмен.

На його переконання, Росія заздалегідь спланувала інформаційну кампанію проти України і на це вказують швидкі реакції з боку РФ. За словами Лубінця, він абсолютно підтримує позицію президента Володимира Зеленського щодо прозорого міжнародного розслідування цієї ситуації з літаком.

"Сьогодні я направлю листи на ООН, Червоний хрест. Ми вже їх готуємо. Але повірте, що юридично чітка реакція з боку України покаже, що ми не порушуємо Женевські конвенції та гідно поводимося як з військовополоненими, так і з усіма громадянами, які знаходяться на території нашої держави, навіть якщо це росіяни, які прийшли окупувати нашу територію", - підкреслив він.

За словами уповноваженого, Україна буде робити все, що таке розслідування відбулось, щоб залучити міжнародних та українських експертів. Лубінець вважає, що як і у випадку в Оленівці, росіяни будуть робити голослівні заяви, звинувачувати Україну і нікого не допустять до місця падіння, не передадуть жодних матеріалів.

На його думку, росіяни не відмовились від ідеї використання теми військовополонених, родичів військовополонених проти української влади і будуть постійно запускати нові інформаційні кампанії проти нашої держави.

"Цей випадок - це такий же подібний варіант, росіяни намагаються у такий спосіб взірвати суспільство в середині нашої держави", - сказав Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що поки невідомо, хто перебував на літаку Іл-76 у момент авіакатастрофи.

"За моєю інформацією я не можу сказати, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото, відео, яке ми побачили. Якщо б у росіян були хоч якісь фото чи відео, які вони могли показати, що там знаходились військовополонені, то вони це б вже використали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей. Громадян України, чи не громадян України", - наголосив Лубінець.

Він зауважив, що деякі експрети вже навіть показували мапи, що цей літак приземлився, завантажився чимсь іншим і відлітав, тобто в нього був зворотній напрямок польоту від аеродрому.

"Але в цьому повинні розібратись екперти. І на нашу думку це повинні бути міжнародні експерти, які можуть чітко сказати, що там насправді відбулось", - наголосив Лубінець.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом

У Бєлгородській області Росії вчора впав військово-транспортний літак Іл-76. За даними російських ресурсів, на борту літака, ймовірно, загинули 74 людини. У Міністерстві оборони РФ майже одразу заявили, що на борту були українські військовополонені.

При цьому в ЗСУ прокоментували інформацію про українських полонених на борту. Так, начальник Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України Богдан Сеник зазначив, що у ЗСУ поки не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони.

Водночас у ГУР Міноборони України заявили, що не мають достовірної інформації щодо того, хто знаходився на борту збитого Іл-76. При цьому у розвідці підтвердили, що на середу дійсно було заплановано обмін полоненими, проте він так і не відбувся.

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