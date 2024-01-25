Розслідування здійснюється за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ВКС РФ ІЛ-76 у Бєлгородській області Російської Федерації.

Зазначається, що розслідування здійснюється за статтею 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

"Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака", - йдеться в офіційному коментарі СБУ для УНІАН.

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Досудове розслідування триває.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом - головні новини

Вчора, 24 січня, вранці під Бєлгородом розбився військовий транспортний літак Іл-76. В РФ заявили, що в результаті загинуло понад 70 осіб, серед яких більшість нібито полонені українці, яких готували до обміну.

У Головному управлінні розвідки України заявили, що не мають достовірної інформації з приводу того, хто знаходився на борту збитого Іл-76. Водночас розвідники підтвердили, що на 24 січня було заплановано обмін полоненими, проте він так і не відбувся. При цьому Україна зробила все необхідне від себе – зокрема, привезла російських полонених на узгоджене місце.

Поширювана владою Російсько Федерації інформація про те, що на збитому напередодні літаку Іл-76 перебували 65 українських військовополонених для узгодженого обміну, може не відповідати дійсності. Про це у своїй статті для Forbes пише військовий аналітик Девід Екс.

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