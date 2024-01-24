Українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.

Наразі немає достовірної інформації про те, хто перебував на борту збитого російського літака Іл-76. Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", - йдеться у повідомленні.

В ГУР наголосили, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

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"Безпеку ж наших захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому", - заявили в розвідці.

Також наголошується, що Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених.

"Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії Росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну", - зазначили в ГУР.

Виходячи з цього, як підкреслили в розвідці, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Аварія Іл-76 у Бєлгородській області - деталі

В Росії, у Бєлгородській області, впав військовий транспортний літак Іл-76. За даними російських ресурсів, на борту літака, ймовірно, загинули 74 людини. У Мінборони Росії майже відразу заявили, що на борту літака, що розбився були українські військовополонені.

Міністерство оборони України заявило, що наразі не може підтвердити, що причиною падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом стала атака Сил оборони.

Ввечері Генштаб ЗСУ опублікував заяву та зазначив, що Збройні сили України продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

"Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації", - відзначили у Генштабі.

У цьому зв'язку, сказано, що зафіксована інтенсивність обстрілів Харківщини російськими окупантами прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.

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