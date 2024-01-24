Наразі українська сторона перевіряє та уточнює всю інформацію щодо цієї події.

У Збройних силах України поки не можуть підтвердити, що російський військово-транспортий літак Іл-76 під Бєлгородом уразили українські Сили оборони.

Про це повідомив у коментарі NV начальник Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України Богдан Сеник. Окремо він прокоментувати інформацію Міноборони РФ про те, що на борту літака нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ.

"У нас інформації щодо різного роду повідомлень, вкидів у тому числі, на даний час немає, все перевіряється і з’ясовується", - зазначив Сеник.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом

У Росії "на голову" мешканцям Бєлгородської області, ймовірно, впав військовий літак важковаговик Іл-76.

Літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого. На цю мить оперативні служби РФ перевіряють інформацію про його падіння, вказують росЗМІ.

Міністерство оборони України наразі наразі не може підтвердити, що причиною падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом стала атака Сил оборони.

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