Водночас росіяни продовжують розстрілювати реактивною артилерією будинки у деокупованих селах.

Станом на вечір 27 жовтня Збройні сили України просуваються на двох напрямках у Луганській області – Сватівському та Кремінському.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

Водночас, за його словами, російські окупанти намагалися прорватися в напрямку Білогорівки, але всі їхні атаки були відбиті українськими військовими.

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Також росіяни продовжують розстрілювати реактивною артилерією будинки у деокупованих селах, де залишається місцеве населення. У переважній більшості це літні люди.

"Серед 17 людей, що залишалися в Білогорівці, був літній чоловік та донька, яка за ним доглядала – саме вони днями загинули від російського снаряда", – заявив Гайдай.

Крім того, він наголосив, що де-юре в так званій "ЛНР", яка є російською окупаційною адміністрацією, міста Попасна вже не існує.

Ситуація на Луганщині: що відомо

Українські військові продовжують контрнаступ та звільняють нашу землю від окупантів. За даними Генштабу, в районах двох населених пунктів у Луганській області днями було знищено до 60 російських окупантів, щонайменше 10 з яких – офіцери.

Раніше стало відомо, що для поповнення складу російських приватних військових компаній в Станицю Луганську привезли чергову партію ув'язнених з Росії, а "правоохоронцям" заборонили їх чіпати у разі порушень. У тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків.

Крім того, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, тотальна перевага росіян в артилерії в цій області закінчилася через руйнування логістики підвозу боєкомплектів. Він зазначив, що до цього чотири місяці ЗСУ відчували тотальну перевагу росіян у артилерії, обстріли тривали цілодобово.

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