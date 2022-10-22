У українських військових артилерії стало більше, яка вражає значно влучніше.

На Луганщині тотальна перевага росіян в артилерії закінчилась через руйнування логістики підвозу боєкомплектів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що до цього чотири місяці ЗСУ відчували тотальну перевагу росіян у артилерії, обстріли тривали цілодобово.

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"Зараз ситуація змінилась на краще, набагато. Тому що чітка робота наших артилеристів зруйнувала їм логістику підвозу боєкомплекту, знищили склади з боєкомплектами. Це не говорить про те, що в них зовсім немає снарядів, але логістика набагато гірша", - сказав він.

Водночас в українських військових артилерії стало більше, і вона вражає значно влучніше.

Війна в Україні: ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, в Луганську область доставили багато російської військової техніки та ППО, а також перекидають нещодавно мобілізованих росіян.

21 жовтня Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині найгарячішою ділянкою фронту залишається територія поблизу Сватового, яку окупанти розстрілюють реактивною артилерією. За словами Гайдая, у невеликих селах поблизу Сватового і Кремінної росіяни виселили всіх жителів і розмістили там своїх військових.

Наразі триває контрнаступ українських захисників. ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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