На запорізькому напрямку новоприбулі окупанти шукають їжу і можливість помитися, поділилися в Генштабі української армії.

Для поповнення складу російських приватних військових компаній в Станицю Луганську привезли чергову партію ув'язнених з Росії, а "правоохоронцям" заборонили їх чіпати у разі порушень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують заходи примусової мобілізації. Зокрема, в тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків.

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"За наявною інформацією, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території Росії приїхала чергова партія ув’язнених. Місцевим так званим "правоохоронцям" заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців", - йдеться у зведенні.

Крім того, для поповнення втрат на Запорізькому напрямку до населеного пункту Вовківка прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись.

Російська мобілізація – що варто знати

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових РФ, які знаходяться в запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу стверджував, що мобілізувати хочуть близько 300 тис. осіб, проте в росЗМІ з'явилася інша цифра – понад 1 млн росіян. Росію масово почали залишати чоловіки.

На початку жовтня Путін "привласнив", зокрема, захоплену територію Луганської області, а пізніше оголосив там так званий "воєнний стан".

Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня закликав співвітчизників, які залишилися на окупованій території, не поповнювати лави окупаційних сил.

20 жовтня Генштаб ЗСУ повідомили, що на підконтрольну РФ частину Луганської області прибули мобілізовані росіяни.

Довідка УНІАН. Станиця Луганська – селище міського типу в Луганській області. Станом на 2001 рік населення становило 14 543 особи. У селищі, зокрема, працювали підприємства з обслуговування залізничного транспорту. Наприкінці лютого 2022 року РФ під час повномасштабного вторгнення захопила цей населений пункт.

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