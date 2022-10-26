Супротивники зазнали серйозних втрат в районах двох населених пунктів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

У районах двох населених пунктів у Луганській області днями було знищено до 60 російських окупантів, щонайменше 10 з яких - офіцери.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що за уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження ворога протягом останніх днів.

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"Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них - офіцери", - йдеться у повідомленні.

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Українська армія наприкінці серпня пішла у контрнаступ на різних напрямках.

5 жовтня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про початок звільнення від окупантів Луганської області.

Станом на 9 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили сім населених пунктів.

21 числа Гайдай розповів, що в Луганській області найгарячішою ділянкою фронту залишається територія поблизу міста Сватове.

24 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни в Луганській області витіснили супротивника з трьох населених пунктів.

Варто зазначити, що станом на 26 число на українській території вже ліквідували 68 900 окупантів.

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