У районах двох населених пунктів у Луганській області днями було знищено до 60 російських окупантів, щонайменше 10 з яких - офіцери.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.
Зазначається, що за уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження ворога протягом останніх днів.
"Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них - офіцери", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Луганській області під час війни з Росією - найважливіші новини
Українська армія наприкінці серпня пішла у контрнаступ на різних напрямках.
5 жовтня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про початок звільнення від окупантів Луганської області.
Станом на 9 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили сім населених пунктів.
21 числа Гайдай розповів, що в Луганській області найгарячішою ділянкою фронту залишається територія поблизу міста Сватове.
24 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни в Луганській області витіснили супротивника з трьох населених пунктів.
Варто зазначити, що станом на 26 число на українській території вже ліквідували 68 900 окупантів.