Терорист нагадав, що ще кілька років тому диктатор дотримувався іншої позиції.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія зробила нібито "єдину помилку" у війні проти України. Втім, Гіркін майстерно потролив картопляного диктатора.

Як повідомляють пропагандистські пабліки, Лукашенко заявив, що Росія помилилася, коли не захоплювала Україну повністю у 2014 році, коли ЗСУ були небоєздатними.

"Єдина, мабуть, наша помилка, що ми не вирішили це питання в 2014-2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності… Усі хотіли мирно якось урегулювати. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", - обурився Лукашенко.

Втім, один з колишніх ватажків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін підловив Лукашенка на лукавстві та брехні.

"Ось як! А в 14-му році "Бацька" публічно називав "ополчення ДНР та ЛНР" "бандитами" та "сепаратистами". Що ж сталося? Невже помилялися не лише у Кремлі, а й у Мінську? Не може бути", - з іроніією зазначив Гіркін.

Білорусь допомагала Росії у війні - що відомо

Диктатор Лукашенко відхрещується від вступу у війну, але Білорусь дозволила росіянам здійснити повномасштабне вторгнення в Україну зі своєї території.

У квітні повідомлялося, що російське командування планує відправити на східну частину української держави тисячі осіб, які проходили навчання на білоруських полігонах.

У середині травня у Державній прикордонній службі України повідомили, що в Білорусі залишилися близько 2,5 тис. російських солдатів.

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