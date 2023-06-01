У диктатора дійсно накопичилися проблеми зі здоров'ям, але вони не критичні.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, які проблеми зі здоров'ям має диктатор Олександр Лукашенко. За його даними, самопроголошений президент РБ навіть нібито потребує операції, якої він побоюється.

За його даними, проблеми зі здоров'ям у Лукашенка накопичуються. Втім, серйозної загрози для його життя нема. Латушко зауважив, що у Лукашенко має проблему з колінним суглобом і потребує хірургічного втручання.

Крім того, у диктатора є зайва вага, що свідчить про ймовірні проблеми з рівнем цукру в крові. А за деякими чутками, у Лукашенка хвора спина. Втім, це не критичні проблеми.

"У нього, скоріше за все, проблема у тому, що потрібне термінове хірургічне втручання. Цього втручання хірургічного він боїться. У Білорусі з 2020 року з'явилося понад 5 тисяч вакансій лікарів. Це пов'язано з репресіями на всі верстви суспільства, зокрема на медиків... Фахівці, які могли б його прооперувати, або сидять, або поїхали. Наприклад, по колінному суглобі, одного з хірургів арештували, а потім звільнили із в'язниці за наказом Лукашенка, щоб він його лікував", - зазначив він.

Опозиціонер допустив, що Лукашенко може полетіти на лікування в Росію, але є нюанси, чи зможе союзник гарантувати його безпеку і те, "чи прокинеться він після наркозу".

Латушко зауважив, що Лукашенко зараз боїться і росіян, і українців, і білорусів. Особливо диктатор побоюється отруєння, тому збільшим штат охорони та контроль їжі, яку приймає.

Лукашенко хворий - що відомо

9 травня Лукашенко прилетів до Москви на парад Перемоги. Пізніше стало відомо, що його самопочуття погіршилося, через що він не пішов на званий обід Путіна.

Пізніше в комітеті Державної Думи РФ у справах СНД заявили, що Лукашенко захворів, однак у цьому "нічого надприродного немає".

У мережі писали, що у Лукашенка стався збій в організмі, який спровокував хвороби ендокринної системи і серця.

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