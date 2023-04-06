Минулого тижня на Донецькому напрямку було знищено якраз чотири тисячі окупантів.

Командування російської армії планує відправити на схід України чотири тисячі осіб, які проходили навчання на полігонах у Білорусі.

Про це речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. "Стало відомо, що в Білорусі на сьогоднішній день формуються ешелони, там намагаються відправити людей, яких навчали на полігонах. Їх у загальній кількості близько чотирьох тисяч чоловік", - сказав він.

Дмитрашківський також нагадав, що минулого тижня на Донецькому напрямку було знищено якраз чотири тисячі окупантів. Він додав, що у такий спосіб загарбники намагаються поповнити втрати в особовому складі.

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Роль Білорусі у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, Білорусь з перших днів повномасштабної війни надає підтримку російським окупантам, зокрема надаючи свій повітряний простір та територію.

У Білорусі розміщують російських військових, там проходять спільні білорусько-російські військові навчання.

25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі. Лукашенко сказав, що може домовитися з ним і про розміщення стратегічної ядерної зброї.

Нещодавно стало відомо, що на кордоні з Білоруссю встановили екран, на якому транслюють докази військових злочинів армії РФ в України.

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