За його словами, місцеві жителі нажахані таким "звільненням" і прагнуть тільки помсти.

Товариш терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, "розлючений патріот" Максим Калашніков розкрив справжнє обличчя "русского мира" на тимчасово окупованому Донбасі.

Фрагмент заяв Калашнікова опублікував Телеграм-канал "Сеятель ветра". Соратник Гіркіна заявив, що жителі Донбасу просто жахаються від такого "освобождєнія", яке проводить окупаційна армія. І надивившись на те, як Росія стирає їхні рідні міста з землі, люди йдуть служити у ЗСУ.

"З Донбасу вивозили все, що могли, аж до сільгосптехніки. Вибачте, на цих звільнених територіях, це російський Донбас, багато людей після такого "звільнення" йдуть в ЗСУ мститись, бо їм зламали життя, відібрали житло. Під час цього "звільнення" гинули їхні рідні та близькі", - заявив Калашніков.

Куди зник сам Гіркін

"Розлючені патріоти" втратили свого лідера. 21 липня стало відомо про затримання російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Повідомлялося, що в його квартиру з обшуками навідалися працівники слідчого комітету РФ.

Суд відправив Стрєлкова під арешт до 18 вересня. Проти нього порушено справу за ч.2 ст. 280 КК (публічні заклики до екстремізму з використанням Інтернету). За цією статтею йому загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі. Справу Гіркіна засекретили.

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