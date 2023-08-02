Про це повідомив його адвокат.

У Російській Федерації слідство засекретило розслідування кримінальної справи, порушеної відносно терориста і колишнього глави "міністерства оборони" так названої "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), якого відправили під арешт.

Цю інформацію повідомив його адвокат Олександр Молохов. За його словами, у матеріалах справи є відомості, які містять держтаємницю, і це єдине, що він може повідомити.

"Нам ніхто не розповідає, тому що це держтаємниця, це річ у собі. Чому? Це питання не до мене. Так, це правда, (справа засекретили). І більше я вам нічого сказати, поки не можу. Це серйозно, з цим не жартують", - сказав він.

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Другий адвокат колишнього командира сепаратистів Гаджі Алієв підтвердив цю інформацію, додавши, що тепер всі засідання відбуватимуться у закритому режимі.

Арешт і затримання Стрєлкова - подробиці

Про затримання російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) стало відомо 21 липня 2023 року. Повідомлялося, що в його квартиру з обшуками навідалися працівники слідчого комітету РФ.

Суд відправив Стрєлкова під арешт до 18 вересня. Проти нього порушено справу за ч.2 ст. 280 КК (публічні заклики до екстремізму з використанням Інтернету). За цією статтею йому загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що арешт російського терориста Ігоря Гіркіна є показовим, і стоїть за цим переляк у Кремлі.

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