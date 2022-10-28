Місяць тому МАГАТЕ перевірило одне з двох місць, і там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.

МАГАТЕ на запит України провірить два об'єкта, які, за заявами Російської Федерації, пов’язані з можливим виробництвом "брудних бомб".

Про це повідомила МАГАТЕ з посиланням на генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаєля Гроссі.

В повідомленні сказано, що запит України було подано після того, як Російська Федерація заявила про діяльність, пов’язану з можливим виробництвом "брудних бомб" у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і регулярно відвідуються інспекторами МАГАТЕ. "Метою візитів із забезпечення гарантій цього тижня є виявлення будь-якої можливої ​​незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб". Місяць тому МАГАТЕ перевірило одне з двох місць, і там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів", - йдеться в повідомленні.

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Гроссі зазначив, що інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в цих місцях відповідно до угоди України про гарантії, щоб "виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незадеклароване виробництво або обробку ядерного матеріалу в двох місцях і запевнити у відсутності незаявлених ядерних матеріалів і діяльності" Він наголосив, що як тільки перевірки будуть завершені, то про висновки буде повідомлено, "відповідно до нашої стандартної практики гарантій". "Однак, знаючи інтерес і терміновість цього питання, Агентство також надасть наші висновки Раді керуючих МАГАТЕ, а одразу після цього – громадськості", - повідомив Гроссі. Він зазначив, що представить Раді Безпеки ООН оновлену інформацію з цього питання на закритому засіданні.

Фейк РФ про "брудну бомбу": деталі

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому відеозверненні 23 жовтня президент Володимир Зеленський сказав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу в той день влаштував "телефонну карусель" і обдзвонював міністрів оборони держав НАТО з розповідями про якусь "брудну ядерну бомбу" України.

Зеленський впідкреслив, що застосувати ядерну зброю в Європі може лише один суб'єкт - президент Росії Владімір Путін, а не Україна.

Голови зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції і США відкинули хибні звинувачення Російської Федерації про те, що нібито Україна готується застосувати "брудну бомбу".

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