На застосування Росією хоч якогось типу ядерної зброї буде "дуже значна реакція міжнародної спільноти", наголосив глава Пентагону Ллойд Остін.

У Міністерстві оборони США не бачать ознак того, що вказувало б на те, що президент Росії Володимир Путін вирішив використати "брудну бомбу".

Як повідомило Радіо Свобода, про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

"Якби Росія вирішила застосувати якийсь тип ядерної зброї, ви побачили б дуже значну реакцію міжнародної спільноти… І ми збираємося продовжувати повідомляти, що будь-який тип використання зброї такого роду або навіть розмови про використання такої зброї є небезпечними і безвідповідальними", – сказав Остін.

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Заяви РФ про "брудну бомбу": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що російський президент Путін попереджений про наслідки, з якими зіштовхнеться його країна в разі застосування ядерної зброї у війні проти України.

Держсекретар США сказав, що обговорення Росією теми України із згадуванням так званої брудної бомби є ще одною фабрикацією, оскільки Росія раніше приписувала іншим дії, які сама роздумувала вчинити.

Блінкен назвав таку російську риторику безвідповідальною.

Раніше, 23 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що застосувати ядерну зброю в Європі може лише один суб'єкт - президент Росії Володимир Путін, а не Україна.

Зеленський нагадав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 23 жовтня влаштував "телефонну карусель" і обдзвонював міністрів оборони держав НАТО з розповідями про якусь "брудну ядерну бомбу" України.

Глави зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції і США відкинули хибні звинувачення Росії про те, що нібито Україна готується застосувати "брудну бомбу".

24 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що на запрошення України Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) направить експертів на мирні об'єкти України, які Росія брехливо називає місцями розробки "брудної бомби".

Також 24 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з міністрами оборони США Ллойдом Остіном та Великої Британії Беном Воллесом заяви Росії, що Україна начебто готується використати "брудну бомбу". Він зазначив, що союзники по НАТО відкидають це звинувачення.

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