Які саме країни увійдуть до цієї коаліції, поки що не розкривається.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про свторення "коаліції" для надання Україні "ракет та бомб середньої та великої дальності".

За словами французького президента, було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої і великої дальності і бомб", пише Le Monde.

Макрон закликав європейські країни "виробляти більше" боєприпасів для України. "Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль. Ми контактували з багатьма європейськими і неєвропейськими країнами, у яких є боєприпаси", - сказав він.

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Він пояснив, що у дуже короткостроковій перспективі Європа зможе надати Україні лише ті боєприпаси, які є у неї на складі. "Зрозуміло, що обіцяного мільйона боєприпасів у нас немає", - визнав він.

"Сьогодні висунуті нами ініціативи будуть обговорені, а через 10 днів ви отримаєте чітку відповідь із серйозним порядком денним", - додав президент Франції, уточнивши, що не всі деталі цієї ініціативи можна оприлюднювати.

Український саміт в Парижі

В Парижі 20 політичних лідерів з ЄС, США та Канади зібралися 26 лютого, щоб сигналізувати президенту РФ Володимиру Путіну про європейську рішучість щодо підтримки України.

На цій зустрічі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому.

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