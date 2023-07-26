Є просування Сил оборони України на Мелітопольському та Бердянському напрямках, успіх на південному фланзі довкола Бахмута.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про просування Сил оборони України на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також успіх на південному фланзі довкола міста Бахмут.

Про це йдеться у Telegram-каналі Маляр. Щодо ситуації на сході країні вона зазначила, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

"Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно. Наші оборонці на цих напрямках вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут", - повідомила Маляр.

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Вона пише, що жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

"Ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі, чинить потужний опір, застосовує резерви, разом з тим несе значні втрати", - зазначила заступник міністра оборони.

Інформуючи про ситуацію на південному фронті Маляр зазначає, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і поступово просуваються.

"В районі Старомайорське тривають бої, наші оборонці мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник намагається повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно", - написала Маляр.

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У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялось, зокрема, що після захоплення ворожих позицій біля Андріївки українські сили стискають кільце навколо Бахмута. Також нашим військам вдалося просунутися вперед на 750 метрів у напрямку Старомайорського та на деяку відстань західніше Оріхова.

Зазначалось, що в районі Кліщіївки, біля Бахмута, ворог втрачає живу силу, техніку та потроху відступає під натиском українських підрозділів.

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