Сили оборони України мали мали успіх в районі Старомайорського на південному фронті.
Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, тут українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах.
Разом з тим, за словами речника, росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного в Запорізькій області.
"Ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви", – акцентує Ковальов.
Ситуація в Старомайорському - останні повідомлення
Невелике село Старомайорське розташоване у Волноваському районі Донеччини – на кордоні із Запорізькою областю. Під час повномасштабного вторгнення російських загарбників село було окуповане.
В липні 2023 року українські сили зайшли в Старомайорське, там тривали важкі вуличні бої з тактичним успіхом.
Цього тижня українським військовим вдалося просунутися на 750 метрів вглиб в районі Старомайорського.
Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень пояснював, що Старомайорське височіє над пересічною місцевістю і ним тече річка Мокрі Яли, що робить населений пункт важливою панівною точкою для вогневого контролю.