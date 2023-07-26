Ворог продовжує чинити потужний опір.

Сили оборони України мали мали успіх в районі Старомайорського на південному фронті.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, тут українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Разом з тим, за словами речника, росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного в Запорізькій області.

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"Ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви", – акцентує Ковальов.

Ситуація в Старомайорському - останні повідомлення

Невелике село Старомайорське розташоване у Волноваському районі Донеччини – на кордоні із Запорізькою областю. Під час повномасштабного вторгнення російських загарбників село було окуповане.

В липні 2023 року українські сили зайшли в Старомайорське, там тривали важкі вуличні бої з тактичним успіхом.

Цього тижня українським військовим вдалося просунутися на 750 метрів вглиб в районі Старомайорського.

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень пояснював, що Старомайорське височіє над пересічною місцевістю і ним тече річка Мокрі Яли, що робить населений пункт важливою панівною точкою для вогневого контролю.

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