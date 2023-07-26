Окупанти в останні тижні активізували штурми.

Наступ Збройних сил України під Кремінною Луганської області дозволить розірвати логістику російських військ. Після цього можна буде зайти у тил Бахмута.

Як повідомляє The New York Times, останнім часом посилились бої у напрямку Куп'янська (Харківська область) та Лимана (Донецька область). Так, загарбники активізували штурми й навіть заявляли про просування у цьому регіоні. Водночас аналітики переконані, що успіхи армії РФ були незначними.

За словами українських захисників, загарбники можуть випустити у два-три рази більше снарядів вдень, ніж Сили оборони. Також вони кидають на штурми так звані загони "Z", які складаються здебільшого з в'язнів. При цьому у другій лінії окопів перебувають чеченські війська, які є своєрідними загороджувальними загонами - вони розстрілюють тих, хто відступає.

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На думку видання, якщо ЗСУ вдасться утримати позиції у напрямку Кремінної і просунутися - це дозволить провести більший наступ аж до Бахмута.

"Навпаки, якщо українці зможуть утримати свої позиції та зрештою просунутися в напрямку Кремінної, вони можуть розірвати важливу логістичну лінію Росії та спробувати обігнути тил Бахмута, кажуть українські командири", - йдеться у матеріалі.

Війна в Україні - ситуація навколо Бахмута

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий пояснив, що успішні дії в районі Андріївки, як і в будь-якому населеному пункті навколо Бахмута, дозволяють завершувати операцію по його оточенню Силами оборони.

Під час наступу на цьому напрямку вже звільнено близько 35 кв. км території.

Воїн батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Михайло Іваночко заявив, що ЗСУ захоплюють стратегічні місця навколо Бахмута. На його думку, у найближчі два-три тижні загарбники будуть змушені покинути місто.

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