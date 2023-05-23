Ганна Маляр зазначила, що невдоволення серед деяких росіян зріло дуже давно.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала нещодавні події в Бєлгородській області.

Вона, зазначила, що рано чи пізно це мало відбутись, а невдоволення серед деяких росіян зріло дуже давно.

"Це внутрішня російська криза, яка була передбачувана в цій ситуації, і це свідомі патріоти Росії, які хочуть змінити політичний режим в країні", - пояснила Маляр ефірі "Сніданку з 1+1".

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Вона відзначила, що ще до війни було очевидно, що Путін приділяє більше уваги мілітаризації держави, ніж її розвитку.

"Попри те, що в них є ресурс розвиватися, зараз ведеться така страшна війна з Україною. Частина росіян, незалежно від результатів опитувань, які намагаються показати їх підтримку, насправді розуміють, що ці події залишать травму ще на багато десятиліть, і вони відчуватимуть відповідальність за це. Більшість з них відчуває за це ганьбу і розуміють, що цей режим треба змінювати. І власне, це критична маса, вона просто назбиралась саме зараз. Це не те, що виникло раптом", - сказала заступниця міністра оборони України.

Вона пояснила, як російським добровольцям з легіону "Свобода Росії" вдалось здійснити операцію так, що їх плани не були завчасно викриті.

"Російська влада сьогодні повністю зайнята війною в Україні. Вони просто не бачать, що відбувається в їхній державі. Не розуміють, що в Росії ризиків політичної кризи набагато більше, тому що держава багатонаціональна, дуже багато суб'єктів федерації, які не вдоволені ситуацію, що відбувається", - додава Маляр.

Ситуація в Бєлгородській області - останні новини

Під час вчорашнього прориву у Грайворонський район Бєлгородської області РФ було ліквідовано 2 російських військових, ще чотирьох - поранено. В Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції.

Розвідка Великобританії припустила, яким чином Росія може використати ситуацію у Бєлгородській області. Зокрема, російська влада може використати прорив партизан у Бєлгородську область з метою підтримки наративу про те, що нібито Росія є жертвою у війні.