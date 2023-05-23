Це сталося нібито внаслідок обстрілу із реактивних систем залпового вогню.

Під час вчорашнього прориву у Грайворонський район Бєлгородської області РФ було ліквідовао 2 російських військових, ще чотирьох - поранено.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "Осторожно, новости" з посиланням на джерела, вчора під час прориву в Бєлгородську область стався обстріл з реактивної системи залпового вогню нібито з території України.

"Атаку зазнав і так званий об'єкт "Бєлгород-22" - закрите військове містечко. Внаслідок обстрілу об'єкта загинуло двоє російських військових, ще чотири особи отримали поранення", - пише канал.

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Прорив у Бєлгородську область

Вчора підрозділ РДК заявив, що їхні бійці знову зайшли на територію Росії. У Кремлі заявили, що доповіли про прорив російського кордону Путіну. Пізніше в Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції. Сьогодні цей режим продовжили.

За даними аналітиків ISW, паніка, занепокоєння та відсутність згуртованості у коментуванні цих подій свідчать про те, що такого розвитку подій в РФ ніхто не очікував. Пропаганда зламалася у намаганнях коментувати події.

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