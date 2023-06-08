Сьогодні видання The Washington Post, з посиланням на слова чотирьох анонімних військових, заявило, що ЗСУ пішли в контрнаступ ввечері 7 червня. ЗМІ зазначили, що запеклі бої розгорнулися в Запорізькій області, на одній з ділянок фронту, яка розглядалася вірогідним місцем "старту" дій.

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію в Оріховому (Запорізька область) де ЗСУ, за версією Росії, ведуть контрнаступ.

Чиновниця уточнила, що українська армія змусила окупантів на цьому напрямку перейти в активну оборону. Про це вона написала в Telegram.

"На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні", - вказала Маляр.

За словам замміністра, на Бахмутському напрямку ворог подекуди намагається розгорнути наступ, однак успіху не має. Активні бої тривають.

Аналогічна ситуація спостерігається на Авдіївському та Лиманському напрямках.

На Куп'янському та Шахтарському росіяни завдають авіаційних ударів, а також обстрілюють території. На півдні України тривають бойові зіткнення за селище Велика Новосілка (це Новопавлівський напрямок), доповнила Маляр.

Нагадаємо, що сьогодні видання The Washington Post заявило, що ЗСУ пішли в контрнаступ. Про розвиток подій на полі бою в умовах анонімності розповіли чотири військовослужбовці. Зазначається, що ЗСУ почали діяти ввечері 7 червня.

"Українські війська, включаючи спеціалізовані ударні підрозділи, озброєні західною зброєю та навчені тактиці НАТО, посилили свої удари по передових позиціях на південному сході країни в середу ввечері", - йдеться в повідомленні.

Також видання посилається на повідомлення російських "воєнкорів". Останні зазначили, що найзапекліші бої розгорнулись в Запорізькій області саме на тій ділянці фронту, яка довгий час розглядалась як ймовірне місце початку контрнаступу.

Вказується, що в разі успіху в Запорізькій області, ЗСУ можуть розірвати там "сухопутний міст" між територією РФ та тимчасово окупованим Кримом (йдеться про просування на південь через рівнини області). Також українська армія зможе перерізати ключові лінії постачання РФ в разі успіху та спробувати деокупувати міста Мелітополь та Енергодар (в останньому розташована Запорізька атомна електростанція).

Видання вказує, що оскільки наразі фіксуються підтоплення значної частини територій півдня, карта "поля бою" дещо змінюється.

Зі свого боку речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень підтвердив, що на Запорізькому напрямку спостерігається "більша активність" бойових дій. Однак мова не про контрнаступ: "Не сказав би, що це щось велике", - додав він.

Терорист Гіркін оприлюднив свою версію боїв за Оріхове

Раніше вороже Міноборони в рамках своєї пропаганди заявило, що вранці 4 червня ЗСУ пішли в контрнаступ на Південно-Донецькому напрямку.

Пізніше російський терорист Гіркін вказав, що жорстокі бої відбуваються на Запорізькому напрямку в районі міста Оріхове та не виключив, що це може буде контрнаступ. Разом з цим він заявив, що сприймає це як обманний маневр з боку ворога для того, шоб пізніше розгорнути головну атаку в іншому місці.

Нагадаємо, що за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія плутає певні успіхи ЗСУ на полі бою з початком контрнаступу. Данілов акцентував, що контрнаступ не почався, і що старт відповідних дій українці обов'язково побачать.

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