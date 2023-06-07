Російський терорист традиційно відзначився прогнозом про війну в Україні та оголосив, що бої в Запорізькій області, можливо, хитрий маневр з боку ЗСУ.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) відзначився черговим оглядом про війну в Україні та заявив, що запеклі бої в Оріховому (місто Запорізької області), можливо, "обманка" з боку ВСУ.

Терорист зазначив, що після відволікаючого удару на Волновасько-Маріупольському напрямку варто очікувати "головної" атаки від української армії на іншій ділянці фронту.

"Якщо хтось пам'ятає, якраз такий сценарій я і прописував-промовляв: спочатку диверсійні набіги (для розтягування наших резервів) на "старий кордон", потім - відволікаючі та допоміжні удари і лише потім - наступ на головному обраному напрямку)", - заявив він.

Гіркін визнав, що незалежно від планів ЗСУ, йому та іншим росіянам залишається лише спостерігати за тим, що відбувається: "Подивимося. Більше нам (ну, мені принаймні) нічого не залишається поки", - вказав він.

На його думку, ЗСУ, ймовірно, має більш серйозні наміри щодо горіхового.

"Пишуть про застосування противником авіації на Запорізькому фронті. Нагадаю, що в районі на захід від Вугледара нічого подібного ворог не робив за всі минулі дні свого наступу. Побічно це може свідчити про більш серйозні наміри в районі Оріхового", - пише Гіркін.

В Україні заявили, що старт контрнаступу усі помітять

Нагадаємо, що сьогодні Секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що ЗСУ поки що не пішли в очікуваний контрнаступ. За його словами, ворог переплутав локальні успіхи нашої армії з чимось більшим. Данілов вказав, що українці зрозуміють, коли саме почнуться головні битви.

Раніше в Міноборони РФ оголосили, що вранці 4 червня українська армія розпочала контрнаступ на п'яти ділянках фронту на "Південно-Донецькому напрямку".

5 червня СтратКом ВСУ повідомив, що Росія планує масштабну ІПСО (інформаційно-психологічну операцію) про український контрнаступ. Її мета - деморалізація українців за рахунок старих фото і відео з кадрами поразки ЗСУ.

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