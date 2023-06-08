У Кремлі впевнені, що для цієї події необхідна визначеність щодо ситуації на полі бою.

Російський диктатор Володимир Путін відклав пряму лінію з громадянами через контрнаступ України, який "вже розпочався та набирає обертів".

Як повідомляє The Moscow Times, спочатку пряму лінію збиралися провести цього літа, але "кілька тижнів тому" стало зрозуміло, що доведеться переносити подію.

"Зараз попередньо планується провести її (пряму лінію - УНІАН) у листопаді-грудні", - розповів співрозмовник з Кремля.

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За його словами, вибір такого часу безпосередньо пов'язаний із ситуацією на фронті - краще дочекатися визначеності зі ситуацією на полі бою.

За словами співрозмовника, у Кремлі хочуть організувати пряму лінію до того, як розпочнеться офіційна кампанія Путіна щодо переобрання на пост президента. Президентські вибори мають бути офіційно призначені у грудні цього року, а відбудуться вони 17 березня 2024 року. Кремль готує перепризначення Путіна на черговий шестирічний термін. За словами джерел, ключовою агітаційною лінією в кампанії Путіна буде принцип "було-стало-буде". Для цього на ВДНГ з 4 листопада 2023 року по 24 квітня 2024 року пройде міжнародна виставка-форум "Росія".

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Україна офіційно не підтверджує початок корнтрнаступу. Вчора секретар РНБО Данілов заявив, що ЗСУ ще не розпочали запланований контрнаступ, щоб повернути окуповані росіянами території, але його початок буде очевидним для всіх.

4 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що дії ЗСУ приведуть до повернення "стратегічно важливої території".

А 6 червня координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі відмовився коментувати початок українського контрнаступу, але зазначив, що США надали ЗСУ усе необхідне для початку операції.

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