У Маневичах на Волині після прильоту масштабна пожежа, жителів попросили евакуюватись

На підприємстві після влучання виникла масштабна пожежа і сильне задимлення.

Вночі російські окупанти атакували Волинську область, внаслідок чого сталося влучання в промислове підприємство, розташоване в селищі Маневичі.

Про це повідомив в Telegram керівник Волинської ОВА Роман Романюк. "Відбувається горіння складського та виробничого приміщень. Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення. Вітер у сторону селища, тому закликаю місцевих жителів за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та не перебувати на відкритому повітрі без нагальної потреби. Ситуація складна, але контрольована", - деталізував Романюк.

У свою чергу маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк рекомендував тим, хто живе в районі "Тридцятки", залишили домівки.

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"Залишіть свої домівки, перемістіться в домівки до друзів у інші частини населеного пункту. Велике задимлення, вітер північний", - написав він.

Ворожі атаки на Волинь

Протягом останніх кількох днів армія РФ посилила дронові атаки на Волинську область. Так, увечері 15 жовтня уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Також внаслідок дронової атаки РФ на підприємство у селищі Маневичі Волинської області загинула людина, ще восьмеро були травмовані.

А 17 жовтня завод "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" у Луцьку зупинив роботу після російських атак.

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